«Сколько еще впереди! Будь счастлива»: Алсу поддержала Тодоренко после слов о благотворительности

Даже в свой день рождения возлюбленная Влада Топалова попросила коллег и поклонников поддержать фонд «Насилию.нет».

14 июня свой день рождения отмечает Регина Тодоренко. Телеведущей исполнилось 30 лет. По этому случаю светская львица решила обратиться к своим поклонникам и всем небезразличным людям. Девушка уточнила, что многие из ее коллег, друзей, знакомых и подписчиков хотели бы поздравить ее лично. Однако, по словам супруги Влада Топалова, лучшим подарком для нее в этом день будет помощь пострадавшим от домашнего насилия девушкам и женщинам.

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Ко всему прочему, ведущая проекта «Пятница с Региной» поделилась небольшим отчетом, сообщив, что та сумма денег, которую она выделила из собственных сбережений, была потрачена на «апгрейд» приложения и создания тревожной кнопки. Возлюбленная музыканта дала понять, что после выпуска ее фильма в фонд стали обращаться в шесть раз чаще и соответственно, помощи требуется в разы больше.

Регина уточнила, что в шапке ее профиля в Instagram есть ссылка, ведущая на страничку фонда «Насилию.нет». Куда каждый желающий может перевести любую сумму.

«Сегодня поможешь ты, а завтра помогут тебе!» — отметила телеведущая.

Одной из первых свежий пост в личном профиле Тодоренко оценила 36-летняя Алсу. Супруга бизнесмена Яна Абрамова поддержала именинницу, поздравив Регину с днем рождения.