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Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Михаила Ефремова

Скорее всего, у актера роман с коллегой 36-летней Дарьей Белоусовой.

Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Михаила Ефремова
Ефремов, скорее всего, закрутил роман с молодой актрисой/http://globallookpress.com/

Актер Михаил Ефремов, который несколько дней назад совершил смертельное ДТП в центре столицы, скорее всего, закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, которой сейчас 36 лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Дарья Белоусова. Фото
Дарья Белоусова, скорее всего, является любовницей Ефремова. Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Девушка после ДТП сидела в машине актера Сергея Гармаша. Именно он приехал поддержать друга сразу после аварии. Было видно, что она волнуется и переживает. Журналисты засняли девушку. Кстати, ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.

Подтвердил в эфире программы, что у Ефремова роман с Белоусовой, и охранник его дома.

«Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», — заявил мужчина.

Напомним, что Михаил Ефремов ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. По его вине, как известно, погиб человек. Актер не так давно записал видеообращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Он попросил прощения за свой поступок и сказал, что больше такого актера как Ефремов не существует. При этом он отметил, что не будет отмазываться. Актер готов понести наказание. Скорее всего, Михаил Ефремов получит реальный срок.

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Дарья БелоусоваМихаил ЕфремовМихаил Ефремов последние новостиПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей Гармаш
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