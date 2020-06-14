Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, который несколько дней назад совершил смертельное ДТП в центре столицы, скорее всего, закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, которой сейчас 36 лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Девушка после ДТП сидела в машине актера Сергея Гармаша. Именно он приехал поддержать друга сразу после аварии. Было видно, что она волнуется и переживает. Журналисты засняли девушку. Кстати, ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.

Подтвердил в эфире программы, что у Ефремова роман с Белоусовой, и охранник его дома.

«Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», — заявил мужчина.

Напомним, что Михаил Ефремов ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. По его вине, как известно, погиб человек. Актер не так давно записал видеообращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Он попросил прощения за свой поступок и сказал, что больше такого актера как Ефремов не существует. При этом он отметил, что не будет отмазываться. Актер готов понести наказание. Скорее всего, Михаил Ефремов получит реальный срок.