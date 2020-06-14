Косметический бренд разорвал сотрудничество с Собчак после ее шуток над Костюшкиным

Не так давно Стас Костюшкин поделился откровениями о полученной им в детстве психологической травме. Так, артист признался, что стал жертвой насилия. Все это произошло, когда ему было всего восемь лет. Делясь воспоминаниями о тех страшных мгновениях, экс-солист группы «Чай вдвоем» уточнил, что до сих пор помнит все до мельчайших подробностей.

В тот день Стас вместе с друзьями отправился на прогулку. Мальчики не ожидали, что безобидное времяпрепровождение обернется настоящей трагедией. Костюшкин одним из первых заметил приближавшегося к их компании молодого человека. Как выяснилось, парень поспорил со своими дружками, что дети выполнят все его приказы. Певец до сих пор не сомневается в том, что в противном случае их бы вряд ли оставили в живых.

«Я пытался спрашивать, зачем он это делает, и не понимал, что это такое. Я ничего не забыл, я все помню», — рассказал Стас.

Признание артиста вызвало в Сети эффект взорвавшейся бомбы: одни недоумевали, зачем певец во всеуслышание рассказал о пережитом в детстве насилии, другие, напротив, поддержали Стаса. В центре малоприятной истории оказалась и Ксения Собчак. Телеведущая позволила себе отпустить шутку в адрес экс-солиста группы «Чай вдвоем».

Как пишет kp.ru бывшая невестка Эммануила Виторгана комментировала предстоящие поправки в закон «О полиции» и по какой-то причине вспомнила историю с Костюшкиным.

«…А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — шутила теледива.

Однако пользователи Сети не нашли ничего смешного в словах Ксении Анатольевны. Фолловеры пристыдили Собчак за неуместную иронии в отношении педофилии. Но и на этом дело не закончилось. На волне всеобщего недовольства один из косметических брендов решил разорвать сотрудничество с экс-супругой Максима Виторгана.