«Останется без средств к существованию»: Охлобыстин напомнил, что Качалина живет за счет Ефремова

В интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» 19-летняя Анна-Мария Ефремова откровенно высказалась о своих непростых отношениях с близкими. Сейчас девушка живет в квартире ныне покойной бабушки по отцовской линии — Аллы Покровской. Наследница именитой фамилии не стала скрывать, что у нее было не самое простое детство. Родители мало интересовались тем, что происходит в жизни их ребенка.

Ко всему прочему, мама Анны-Марии стала выпивать. Поговаривали, что к бутылке некогда красавицу-актрису приучил муж. И по этой причине, из чувства вины Михаил Олегович до сих пор поддерживает Ксению Качалину финансово. Исповедь дочери народного артиста России настолько растрогала Леру Кудрявцеву, что она едва сумела сдержать слезы. Однако сама Анна-Мария подметила, что уже давно простила родителей. Вот только поддерживать связь с алкозависимой мамой девушка не хочет.

В связи с пьяной аварией с участием Михаила Олеговича имя Ксении Качалиной снова оказалось на слуху. Близкий друг народного артиста России — Иван Охлобыстин — уверен, что бывшей жене Ефремова ни к чему такие переживания. Актер призвал общественность оставить женщину в покое. Кроме того, он напомнил, что Михаил по сей день помогает Ксении. Она практически живет за его счет. И в отсутствии экс-супруга мама Анны-Марии лишится этой финансовой поддержки.