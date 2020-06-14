«Начала нравиться как женщина»: Игорь Жижикин вспомнил о своих чувствах к Кейт Бланшетт

В одном из интервью Игорь Жижикин поделился воспоминаниями о съемках в ленте Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Когда актер пошел пробы, то едва смог поверить такой удаче. Ему предстояло работать на одной площадке с Харрисоном Фордом и Кейт Бланшетт. Съемки длились около года. И за это время Жижикин успел подружиться с голливудскими звездами первой величины. У Игоря не возникало никаких проблем и в общении с режиссером картины.

По словам русского актера, Спилберг всегда был очень открытым человеком. Стивену было интересно, как живут его коллеги, какие у них семьи. Так, к примеру, никто не видел ничего особенного в том, что прославленный кинодеятель в перерывах между съемками в доверительной беседе мог спросить у своих актеров, как поживают их родные и близкие. Спилберг всегда проявлял такую заботу о небезразличных ему людях. Однажды Стивен созвонился с мамой Игоря Жижикина — Генриеттой Михайловной и поблагодарил ее за такого талантливого сына. Разумеется, женщина была удивлена подобным звонком и последующим разговором.

Еще одной важной главой в жизни Игоря стало знакомство с Кейт Бланшетт. Они делили одну гримерную на двоих. Со временем между голливудской звездой и русским актером возникла обоюдная дружеская симпатия. Кейт старалась во всем опекать нового приятеля. Не разрешала Жижикину пить газировку, заменяя этот напиток на свежевыжатый сок. Если Бланшетт видела Игоря загорающим на солнцепеке, то сразу же уводила его в тень. Как говорит актер, Кейт заботилась о нем как мамочка. Со временем Игорь перестал видеть в Бланшетт только партнершу по съемкам. Артист заверил, что испытывал к ней сильное чувство. И однажды после вечеринки он набрался решимости для того, чтобы признаться ей в своей любви. К слову, Бланшетт в частных разговорах Игорь называл исключительно на русский манер — Катей.

«Со временем, она мне как женщина начала нравиться», — приводит 7days слова Игоря Жижикина.

Актер уверен, что Кейт действительно разделяла с ним это чувство и возможно, как и он была влюблена. Однако до какого-то громкого романа дело так и не дошло.