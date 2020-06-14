«Как девочка»: Нетребко в трендовой прическе «розетки» и мини-сарафане провела домашнюю репетицию

Анна Нетребко с 19 июня возобновляет свои выступления. Певица три месяца находилась в изоляции со своей семьей – сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. По словам оперной звезды, подобный перерыв в работе был для нее впервые.

Вена, где сейчас проживает дива, стала выходить из карантина, здесь уже проходят концерты, открылись парки развлечений, музеи и многие другие места для культурного досуга австрийцев. Тем не менее, часть репетиций Анна предпочитает проводить у себя дома. Одну из них Нетребко показала в личном блоге.

Выдав аккомпаниатору домашние тапочки, звезда и вовсе осталась босяком, примерив лишь легкий коротенький сарафан выше колен с цветочным принтом. На голове у певицы оказалась трендовая прическа «розетки». Ранее ее выбрали многие отечественные звезды, к примеру, Олеся Судзиловская, Наташа Королева и Анна Седокова. Ранее мы писали, что собранные так волосы можно носить практически с любым нарядом – от бытового до выхода в свет.