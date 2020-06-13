«Наркотики Ефремову подсыпали»: Никита Джигурда публично оправдал обвиняемого в смерти курьера артиста

По убеждениям актера, его коллега по амплуа стал жертвой чьей-то подставы.

Никита Джигурда публично оправдал обвиняемого в смерти курьера актера Михаила Ефремова. Напомним, в понедельник артиста задержали прямо в центре столицы – исполнитель множества ролей был нетрезв. Пока медики оказывали пострадавшему курьеру Сергею Захарову помощь, Ефремов бодрился и имел неосторожность заявить, что вылечит мужчину, потому что у него много денег. Медики спасти жизнь водителя не смогли. Лишь к субботе Ефремов нашел в себе силы, чтобы от первого лица обратиться к родственникам рязанца и попросить у них прощения.

В интервью для «Радио Комсомольская правда» Никита Джигурда внезапно заявил, что запрещенные препараты Ефремову подсыпали неизвестные лица. Сейчас установить сей факт не представляется возможным, поскольку в баре, где Михаил находился незадолго да трагедии, не работали камеры видеонаблюдения.

больше по теме Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не приняла извинений актера Как отметил брат Сергея Захарова, слова получились запоздалыми.

«Я, как адвокат Михаила Ефремова, утверждаю – ему подсыпали те препараты наркотического действия, которые и явились причиной смертельной аварии. Человек выпивает, и имеет на это право полное. Но когда ему в стакан во время перекура на улице добавляют наркотические вещества, человек теряет контроль», — заявил во всеуслышание Джигурда.

Режиссер искренне возмутился – почему в сложившейся ситуации общественность не пытается помочь Ефремову подняться, а лишь запинывает и осуждает его.

«Почему вы набросились на гениального артиста Михаила Ефремова? Человек имеет право на все, общественность имеет право наказывать человека. Но оттаптываться и обвинять знаменитого человека, как это делают некоторые публичные лица – это гнусно», — подытожил он.