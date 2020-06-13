«Дорогой Миша. Случилась трагедия»: Гоша Куценко заступился за Ефремова

Актер Гоша Куценко в Instagram выразил слова поддержки своему другу Михаилу Ефремову. Как известно, актер несколько дней назад устроил ДТП, в результате которого погиб человек.

«Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но сдается мне любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» — слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается… Храни тебя Господь». Гоша Куценко

Поклонники в комментариях поддержали Куценко. «Гоша, вы молодец. Я правда мало на кого подписана и не часто читаю светскую хронику, но пока вы единственный, кто написал добрые слова в поддержку Михаила. Надеюсь, что эта трагедия станет плохим примером для всех нас», «Вы хороший человек и друг. Закидывать камнями может каждый, а вот поддержать нет. У Михаила хорошие друзья. Значит, что он сам хороший человек, несмотря на случившееся».

Напомним, что Михаил Ефремов вылетел на своем внедорожнике 8 июня на встречную полосу в центре столицы и допустил столкновение с другим автомобилем. Водитель машины скончался на следующий день в больнице.

больше по теме Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не приняла извинений актера Как отметил брат Сергея Захарова, слова получились запоздалыми.

Ближайшие два месяца актер проведет под домашними арестом. Он записал видеообращение, в котором попросил у родственников погибшего Сергея Захарова прощения. Правда, семья мужчины уже выступила с заявлением, что будет добиваться максимально возможного наказания для актера. Также родственники отказались принимать деньги от актера. Извинения они сочли запоздалыми.