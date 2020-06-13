Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не приняла извинений актера

Адвокат Александр Добровинский заявил, что родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не приняли извинения звезды. Отметим, что именно этот юрист согласился бесплатно представлять интересы родственников погибшего.

По словам адвоката, у него состоялся разговор с Валерием Захаровым. Это брат Сергея. Валерий и его супруга отметили, что, конечно, ознакомились со словами актера, сказанными в видеообращении. Но легче им от них не стало. Извинения, как они думают, получились запоздалыми.

Добровинский добавил, что родственники Захарова пойдут в этой истории до конца. При этом им не нужны деньги, которые косвенно предлагал актер, сообщает РБК.

Напомним, что по вине Михаила Ефремова, который на своем джипе вылетел на встречную полосу, погиб человек. Актер после этого был доставлен в отделение полиции. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на ближайшие два месяца пока идет следствие.

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Позже актер записал видеообращение. Он отметил, что не ждет снисхождения. По его словам, больше такого актера, как Михаил Ефремов не существует. Он готов понести наказание за свой поступок, который шокировал всех россиян и родственников актера.