«Не знай ни обид, ни печали, ни слез»: Шаляпин красивым стихом поздравил с 36-летием Калашникову

Звезды какое-то время встречались, но семью создать так и не смогли.

Певец Прохор Шаляпин в Instagram поздравил с днем рождения свою бывшую возлюбленную актрису и модель Анну Калашникову. Ей исполнилось 13 июня 36 лет. В связи с этим Прохор Шаляпин посвятил бывшей возлюбленной красивые стихотворные строчки.

«Цветущая, нежная, дивная, милая. Будь самая-самая в жизни счастливая. Пусть море любви своей светлой волной ласкает тебя словно теплый прибой. Желаю тебе быть всегда креативной, веселой, красивой, улыбчивой, стильной. Не знай ни обид, ни печали, ни слез, побольше тебе в жизни сказочных грез». Прохор Шаляпин

Отметим, что об отношениях Шаляпина и Калашниковой стало известно в конце 2014 года. Примерно через полгода актриса родила сына Даниила. В программе «Пусть говорят» в 2016 году были обнародованы сенсационные данные. Оказывается, отцом сына Калашниковой является не Прохор Шаляпин.

После расставания с певцом Калашникова встречалась с неким бизнесменом, которого отказывалась представлять публике. Вскоре она снова забеременела, но потеряла ребенка. Звезда очень расстраивалась по этому поводу.

Что касается Прохора Шаляпина, то у него было сразу несколько романов после расставания с Калашниковой. К примеру, на протяжении года он жил с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Это бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна.

Шаляпин в свое время даже подшучивал, что готов взять актера к себе домой. Якобы он будет о нем заботиться. Последний роман музыканта – с некой бизнес-леди из Канады русского происхождения. Поговаривают, что именно она содержит певца и даже приобрела ему жилье в столице.