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Иосиф Пригожин после ДТП с Ефремовым обвинил сотрудников ГИБДД во взяточничестве

По словам продюсера, водительское удостоверение у актера надо было забирать раньше.

Иосиф Пригожин после ДТП с Ефремовым обвинил сотрудников ГИБДД во взяточничестве
Пригожин высказался о ДТП с участием Ефремова/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин после пьяного ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по вине которого погиб человек, обвинил сотрудников ГИБДД во взяточничестве. По его словам, у актера давно надо было забрать права. Тогда не случилось бы это происшествие.

«Почему, кстати, у него до сих пор права не забрали? Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ, которые позволяют себе брать деньги».

Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, штрафы за пьяную езду должны быть не несколько десятков тысяч рублей, а миллионы. Только таким образом, как он думает, можно обуздать пьяных водителей, которые пока не боятся садиться пьяными за руль. По их вине порой погибают ни в чем не повинные люди, сообщает портал «Говорит Москва».

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов вылетел на своем джипе на встречную полосу в центре столицы. По его вине погиб человек. Сейчас актер находится дома под подпиской о невыезде. Ему назначили меру пресечения — домашний арест. Скорее всего, он получит после расследования дела реальный уголовный срок.

Кстати, сам актер записал видеообращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП. Он отметил, что раскаивается, но понимает: его родственники не простят. Как сказал актер, больше такого артиста как Михаил Ефремов не существует. Также он заметил, что не собирается «отмазываться». Актер готов понести заслуженное наказание.

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