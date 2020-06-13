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Звездный гость

Альбина Джанабаева с розовым фламинго заставила улыбнуться Валерия Меладзе

Певица разместила архивный кадр, который вызвал восторг у фанатов и поклонников звездной пары.

Альбина Джанабаева с розовым фламинго заставила улыбнуться Валерия Меладзе
Джанабаева показала семейную идиллию с Меладзе/http://globallookpress.com/

Певица Альбина Джанабаева в Instagram разместила архивный кадр, на котором со своим супругом певцом Валерием Меладзе. На фотографии исполнительница изображена с игрушечным розовым фламинго. Ее супруг сидит рядом и улыбается. Кадр получился очень красивым и чувственным. Он демонстрирует семейную идиллию.

«Внезапно. Как будем подписывать фото? Ваши варианты?» — спросила своих подписчиков исполнительница.

«Как хорошо, что вы вошли в его жизнь, вы такая красивая пара. Счастья вам», «Какая пара! Вы так подходите к друг другу! Счастья вам!» «Никак, если на фотке вы с Валерой, тогда не надо подписывать фото», — заметила в комментариях пользователи.

Отметим, что в 2014 году Альбина Джанабаева вышла замуж за Валерия Меладзе. У них двое совместных детей. Причем первого сына Константина она родила еще в 2004 году. Бывшая жена певца Ирина в одной из бесед с журналистами рассказывала, что нежно поздравляла в свое время исполнительницу с рождением первенца. Тогда она и подумать не могла, что ребенок появился на свет от ее мужа. В 2014 году на свет появился второй сын Джанабаевой и Меладзе Лука.

Кстати, певица в прошлом году отмечала, что они с мужем хотят еще одного общего ребенка и сейчас работают в этом направлении.

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