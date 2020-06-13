Нино Нинидзе поделилась снимком с Максимом Виторганом, сделанном на их первом свидании

Актеры вместе уже год и, несмотря на слухи о расставании, по-прежнему счастливы вместе.

Актриса Нино Нинидзе в Instagram разместила снимок, который был сделан на их первом свидании с актером Максимом Виторганом. Это случилось в июне 2019 года. «Год назад. Первое», — подписала она снимок, на котором звезды сделали селфи.

«Обалденный кадр», «Любуюсь вами», «Да у вас все серьезно, как я погляжу», — отреагировали в комментариях пользователи.

Отметим, что до романа с Нино Нинидзе Максим Виторган состоял в браке со светской львицей Ксенией Собчак. У них есть совместный сын Платон. В марте прошлого года звезды объявили, что уже не живут вместе продолжительное время. При этом ради наследника они сохранили нормальные отношения. К примеру, Виторган часто берет ребенка к себе домой.

Что касается Нино Нинидзе, то ранее она состояла в браке с актером Кириллом Плетневым. От него у нее есть сын. Совместных детей у Виторгана и Нинидзе пока нет.

Кстати, в последнее время ходило много слухов о расставании звездной пары. Данный снимок, демонстрирующий семейную идиллию, явный ответ всем недоброжелателям, что у актеров по-прежнему все прекрасно и замечательно.