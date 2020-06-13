«Это же птица»: Алана Мамаева вспомнила, как попугай за 152 тысячи рублей заговорил ее голосом

Жена полузащитника футбольного «Ростова» Павла Мамаева Алана в эфире программы «Нефутбольные истории» на канале «Матч ТВ» рассказала забавный случай, который с ней приключился несколько лет назад. Модель в один прекрасный день решила приобрести попугая. Она заплатила за него, надо признать, кругленькую сумму – 152 тысячи рублей.

Как сказала Алана Мамаева, когда она впервые увидела попугая, то ей просто стало его жалко. Лишь со временем она поняла, что птица сродни ребенку. Ее надо не только кормить, но и ухаживать за ней. Причем изначально попугай был малоуправляемым, совсем не ручным. Алана по всей квартире бегала за ним в шлеме.

«Он говорил в магазине все, что слышал. Он выдал абсолютно все и даже матерился. Когда он моим голосом что-то сказал, я реально испугалась. Сижу, думаю: «Блин, это же птица». Алана Мамаева

Напомним, что Алана Мамаева смогла простить измену своему мужу Павлу. Как известно, ранее футболист вел разгульный образ жизни. В один из дней вместе с другом футболистом Александром Кокориным они устроили «разборки» в центре столицы. В итоге оба отправились в колонию, где провели около года.

Футболисты в тюрьме время зря не теряли — играли, в частности, в футбол. После выхода на свободу оба сменила клубы. ФК «Краснодар» отказался от услуг Мамаева, и он перебрался в «Ростов». Что касается Александра Кокорина, то он принадлежит питерскому «Зениту». Зимой его неожиданно для многих отдали в аренду в команду «Сочи». Буквально через неделю российская футбольная премьер-лига возобновит свои матчи после вынужденного простоя из-за пандемии. Оба футболиста, скорее всего, появятся на поле.