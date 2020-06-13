«Фото подруги Марии»: Зудина поделилась снимком дочери на берегу Пяловского водохранилища

Актриса Марина Зудина в Instagram разместила снимок своей наследницы – дочери Марии. Девушке в апреле этого года исполнилось 14 лет. Она с каждым годом становится все краше и постепенно превращается в настоящую красотку. Фотография наследницы была сделана на берегу Пяловского водохранилища. Как известно, у семейства в районе этого водоема дача.

«Лето. Юность. Дача. И какая разница, сколько мне лет, если есть она и она мое продолжение. Фото подруги Марии». Марина Зудина

Напомним, что Марина Зудина родила дочь Марию от актера и режиссера, народного артиста России Олега Табакова. В августе 1995 года у пары родился первенец – сын Павел Табаков. Сегодня это уже достаточно известный актер, которого приглашают сниматься в свои картины популярные в стране режиссеры.

Мария Табакова появилась на свет в звездном семействе спустя почти 11 лет. Родители окружили ребенка заботой и вниманием.

В комментариях пользователи отдали должное красоте Марии Табаковой. «Издалека Маша просто ваша копия. Иметь сына и дочь — наивысшее материнское счастье», «Да, дочка точно ваша копия. Так похожа. Красавицы вы. Будьте счастливы. Думаю, что ваш ангел-хранитель тоже этого очень хочет», «Маша с каждым годом все краше! Такая милая, очаровательная и скромная девочка! Дай вам бог счастья и радости».

Добавим, что Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. На тот момент ему было 82 года. От первого брака у режиссера есть сын Антон Табаков. Он сегодня известный в стране ресторатор.