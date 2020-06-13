Архивное видео: Лиза и Гарри Галкины закидали шишками своего знаменитого отца

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появилось архивное видео с девочкой, ее братиком Гарри и главой семейства телеведущим и юмористом Максимом Галкиным.

На кадрах дети весело гоняются за отцом. Он, как может, уворачивается от шишек, которые они в него кидают. В какой-то момент «снаряд» все-таки находит цель.

«И что попали что ли. Нет ведь. Ах, прямо по губе», — произносит Максим Галкин.

В комментариях пользователи в очередной раз восхитились семейством Примадонны. «Мы очень любим вашу семью. Вы — хорошие родители», «Максу опять досталось от своих детишек», «Столько радости и задора у этих очаровательных деток! Сразу видно растут в любви и заботе! Гарри и Лизоньке счастья и здоровья! А родителям респект и уважение! Браво ребята, так держать!»

Отметим, что в этом году Гарри и Лизе Галкиным исполнится уже по семь лет. Не за горами день, когда они пойдут в школу. Известно, что к ним в замок в деревне Грязь приходит репетитор по французскому языку. Алла Пугачева как-то отмечала в разговорах с журналистами, что она немного изъясняется по-английски. А вот французский она совершенно не знает, поэтому ей непонятно, что говорят ее дети в разговорах друг с другом.

Кстати, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой не только сидят за партой и грызут гранит науки. Они, к примеру, увлекаются плаванием, прекрасно рисуют. Также шестилетние Гарри и Лиза посещают творческие кружки.