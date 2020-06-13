«Сотоварищи» могут пару раз в парашу окунуть»: офицер ФСИН обрисовал будущее Ефремова

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко заявил, что актера Михаила Ефремова может ждать «теплый прием» в колонии, если он начнет вести себя с другими заключенными неправильно.

«Сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит». Игорь Шутко

Как сказал офицер, скорее всего, Ефремову назначат отбывание наказания в колонии-поселении. При таком раскладе он спокойно отсидит свой срок. Будет приходить каждый день на работу. Жить же он будет в отдельной квартире.

Как отметил офицер, никто в колонии измываться над актером не будет. Его вряд ли отправят валить, к примеру, лес. Все-таки надо учитывать, что актер уже не молод. Ему сейчас, напомним, 56 лет.

В то же время Шутко заметил, если к делу привяжут наркотики, а как известно, актер находился под их действиями в момент ДТП, то наказание может быть увеличено до десяти лет. При таком раскладе звезду ждут совсем другие условия в колонии строгого режима, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, что резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова случилось 8 июня. Пор его вине в результате столкновения погиб человек. Сам актер травм в ДТП не получил. Недавно Ефремов записал видеообращение, в котором попросил простить его за его необдуманный поступок. Он заметил, что больше в мире не существует такого актера, как Михаил Ефремов.

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Позже дочь звезды также извинилась за поступок отца. Анна Мария отметила, что пребывает в глубоком шоке от поступка родителя. По ее словам, она даже сходила в храм и поставила свечку. Ранее в церквях девушка замечена не была, так как, по собственным словам, в бога не верит. Анна Мария Ефремова заметила, что сегодня многие молятся за погибшего в ДТП Сергея Захарова. Сама она через работодателя разыскивала родственников мужчины, но они так и не вышли с ней на связь.