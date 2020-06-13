«Сотоварищи» могут пару раз в парашу окунуть»: офицер ФСИН обрисовал будущее Ефремова

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко заявил, что актера Михаила Ефремова может ждать «теплый прием» в колонии, если он начнет вести себя с другими заключенными неправильно.
«Сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит».
Как сказал офицер, скорее всего, Ефремову назначат отбывание наказания в колонии-поселении. При таком раскладе он спокойно отсидит свой срок. Будет приходить каждый день на работу. Жить же он будет в отдельной квартире.
Как отметил офицер, никто в колонии измываться над актером не будет. Его вряд ли отправят валить, к примеру, лес. Все-таки надо учитывать, что актер уже не молод. Ему сейчас, напомним, 56 лет.
В то же время Шутко заметил, если к делу привяжут наркотики, а как известно, актер находился под их действиями в момент ДТП, то наказание может быть увеличено до десяти лет. При таком раскладе звезду ждут совсем другие условия в колонии строгого режима, сообщает «Вечерняя Москва».
Напомним, что резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова случилось 8 июня. Пор его вине в результате столкновения погиб человек. Сам актер травм в ДТП не получил. Недавно Ефремов записал видеообращение, в котором попросил простить его за его необдуманный поступок. Он заметил, что больше в мире не существует такого актера, как Михаил Ефремов.
Позже дочь звезды также извинилась за поступок отца. Анна Мария отметила, что пребывает в глубоком шоке от поступка родителя. По ее словам, она даже сходила в храм и поставила свечку. Ранее в церквях девушка замечена не была, так как, по собственным словам, в бога не верит. Анна Мария Ефремова заметила, что сегодня многие молятся за погибшего в ДТП Сергея Захарова. Сама она через работодателя разыскивала родственников мужчины, но они так и не вышли с ней на связь.