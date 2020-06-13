«Одна грязь!»: отец Фриске отреагировал на слухи о романе дочери с Андреевым из «Иванушек»

Как отметил Владимир, ему об этом ничего неизвестно.

Отец скончавшейся почти пять лет назад певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что ничего не знает о романе своей дочери и музыканта из группы «Иванушки» Кирилла Андреева.

«Я про это ничего не знаю. Я вообще программы не смотрю. Там одна грязь!» Владимир Фриске

Напомним, что Андреева на всю страну не так давно объявил: у него был бурный роман с Жанной Фриске. Якобы создать семью им помешали гастроли и постоянные разъезды. Как известно, у музыкантов из «Иванушек» в молодости были любовницы практически в каждом городе. Никто из знаменитых людей из мира шоу-бизнеса с ними семьи создавать не спешил. Певицы понимали, что измена со стороны кумиров миллионов – лишь дело времени, сообщает «Комсомольская правда».

В разные годы жизни Жанне Фриске приписывали романы с известными людьми. К примеру, в этом списке был даже хоккеист Александр Овечкин, у которого теперь уже двое детей, и он счастлив в браке с моделью Анастасией Шубской.

Первым мужчиной, с которым Фриске появилась вместе и официально представила, как своего бойфренда и будущего мужа стал телеведущий Дмитрий Шепелев. За год до смерти исполнительницы он сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба должна была состояться, как только Фриске победит рак. К сожалению, сделать этого она не смогла. Исполнительница ушла из жизни в самом расцвете сил. Совсем скоро, 15 июня, будет памятная дата. Исполнится ровно пять лет, как звезда ушла из жизни. Родные снова придут на ее могилу.