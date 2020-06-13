У ведущего шоу «Остров героев» Таира Мамедова обнаружен коронавирус

На своей странице в социальной сети Instagram известный шоумен, блогер и ведущий реалити-шоу «Остров героев» Таир Мамедов сообщил, что заболел коронавирусом. Он поделился результатом обследования, в котором установлен диагноз CoViD-19.

«Болеть не круто! Берегите себя» — подписал под публикацией Мамедов.

О том, как проходит заболевание, Мамедов не сообщает. Друзья, родные, коллеги и поклонники желают в комментариях скорейшего выздоровления и подбадривают его шутками.

«Короновали», «Бред, просто бумажка с диагнозом, потемпературишь и забудешь», «Зато потом можно будет поручни в автобусах хоть облизывать» — поддерживают фолловеры.

С начала пандемии коронавируса им переболели многие знаменитости. Инфекцию диагностировали у актеров Тома Хэнкса, Ольги Куриленко, Кристофера Хивью, отечественных артистов Льва Лещенко, Надежды Бабкиной, Елены Воробей. Продюсер Харви Вайнштейна, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, принц Чарльз и принц Монако Альбер II тоже оказались в числе победивших коронавирус.