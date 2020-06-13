Мария Миронова после ДТП с Ефремовым разместила повторный пост о вреде пьянства за рулем

Актриса на этот раз рассказала о наказании за езду в пьяном виде в Аризоне.

Актриса Мария Миронова в Instagram призналась, что не ожидала такой бурной реакции и обсуждения своего поста о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как известно, по его вине погиб человек.

Ранее Миронова разместила пост, в котором рассказала о наказании за езду в пьяном виде в США. В этот раз она сказала, что сама лично сталкивалась с ситуациями, когда в авариях ее уберег бог.

«Ситуация с Мишей Ефремовым только всколыхнула эту тему. И вот, что мне кажется более важным чем то, что было написано вчера. Отвечая на ваши комментарии, я надеялась, что это хотя бы частично снизит процент погибших людей в этих страшных пьяных ДТП, которые губят жизни не только жертв, но и виновников». Мария Миронова

Далее Миронова подробно описала, как с пьяными водителями борются в американской Аризоне. По ее словам, там одни из самых суровых законов на этот счет.

Напомним, что Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором покаялся за свои действия. При этом он осознает, что ему нет прощения. Актер готов понести самое суровое наказание. Как он сказал, больше такого актера, как Михаил Ефремов в этом мире не существует.

Чуть позже извинилась за действия отца и дочь Ефремова Анна-Мария. Девушка даже сходила в церковь, где поставила свечку за погибшего в аварии мужчину. При этом она заметила, что вера вредит человеку. По словам девушки, она, как и все находится в шоке от поступка своего отца. Выгораживать его в этой ситуации она не намерена.