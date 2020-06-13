Плющенко сообщил, что Трусова первой в мире прыгнула на тренировке четверной риттбергер

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его самая звездная подопечная пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который пока не выполняла ни одна фигуристка в мире на официальных стартах. Трусова является первой исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа в женских турнирах.
Как отметил супруг продюсера Яны Рудковской, он со своей подопечной восстановил уже все четверные прыжки. Из-за пандемии на протяжении нескольких месяцев фигуристка не имела возможности выступать и, конечно, чуть растеряла форму.
«Могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер».
Как сказал Плющенко, у него имеются определенные секреты в подготовке, которые помогут его подопечным в новом сезоне побеждать на стартах. Также он заявил, что им сейчас созданы прекрасные условиях для работы, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что не так давно Александра Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе. После этого звездный тренер отписалась от подопечной в социальных сетях. Сама Трусова позже отмечала, что Тутберидзе – великая наставница, но ей нужны новые вызовы. Под руководством Плющенко она надеется воплотить в жизнь свою главную мечту – победить на олимпийских играх.
Отметим, что Александра Трусова считается одной из самых талантливых российских фигуристок последнего десятилетия. При этом на последнем крупном старте перед пандемией – чемпионате Европы – она стала только третьей. Эксперты считают, что после этого она решила покинуть группу Этери Тутберидзе.