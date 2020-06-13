Плющенко сообщил, что Трусова первой в мире прыгнула на тренировке четверной риттбергер

Это последний из четверных прыжков, который пока ни разу фигуристки не выполняли на официальных стартах.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его самая звездная подопечная пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который пока не выполняла ни одна фигуристка в мире на официальных стартах. Трусова является первой исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа в женских турнирах.

Как отметил супруг продюсера Яны Рудковской, он со своей подопечной восстановил уже все четверные прыжки. Из-за пандемии на протяжении нескольких месяцев фигуристка не имела возможности выступать и, конечно, чуть растеряла форму.

«Могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер». Евгений Плющенко

Как сказал Плющенко, у него имеются определенные секреты в подготовке, которые помогут его подопечным в новом сезоне побеждать на стартах. Также он заявил, что им сейчас созданы прекрасные условиях для работы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что не так давно Александра Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе. После этого звездный тренер отписалась от подопечной в социальных сетях. Сама Трусова позже отмечала, что Тутберидзе – великая наставница, но ей нужны новые вызовы. Под руководством Плющенко она надеется воплотить в жизнь свою главную мечту – победить на олимпийских играх.

Отметим, что Александра Трусова считается одной из самых талантливых российских фигуристок последнего десятилетия. При этом на последнем крупном старте перед пандемией – чемпионате Европы – она стала только третьей. Эксперты считают, что после этого она решила покинуть группу Этери Тутберидзе.