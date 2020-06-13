Анна-Мария Ефремова вслед за отцом извинилась перед семьей погибшего в ДТП с актером

Дочь актера Михаила Ефремова от четвертого брака с Ксенией Качалиной Анна-Мария в сторис Instagram обратилась к семье погибшего водителя Сергея Захарова. Она отметила, что не один раз пыталась связаться с семьей мужчины через работодателя, но безуспешно. По словам Анны-Марии, она выражает глубокие соболезнования семье в этот непростой момент их жизни.

«Мне очень тяжело подобрать корректные слова, потому что нет таких фраз, которые помогли бы вам вернуть близкого человека. Я надеюсь, что время поможет вам пережить потерю. Я надеюсь, что вы сохраните добрую память о Сергее. Пусть вас хоть немного утешит, что сегодня по Сергею скорбят многие». Анна Мария Ефремова

Анна Мария отметила, что не считает себя религиозным человеком. Но она сходила в храм и поставила свечку. «Я не прошу прощения для своего отца. Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни», — высказалась Ефремова.

Напомним, что несколько дней назад Михаил Ефремов угодил в ДТП. Он был пьян за рулем и находился, как выяснилось позже, под действием наркотиков. Актер выехал на встречную полосу. Водитель фургончика, в который он влетел, скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее Михаил записал видеообращение к семье погибшего. Он отметил, что ему нет прощения. Актер добавил, что не собирается через связи «отмазываться». Он готов понести заслуженное наказание за свой проступок. Судя по всему, ближайшие годы он проведет в колонии.

В комментариях пользователи поддержали Анну-Марию Ефремову. «Никому не пожелаю оказаться на твоем месте сейчас. Ни один ребенок не должен отвечать за проступки родителей. Я не знаю, как бы я поступила на твоем месте. Но я восхищена тем, что ты не отказываешься от папы и в то же время хочешь справедливого наказания. И я выражаю тебе поддержку в это нелегкое время. Ты не боишься открыто говорить о себе, очень мудро мыслишь и поступаешь в свои годы. Тем, кто говорит, что твой папа пьет из-за того, что ты лесбиянка (и не боишься об этом говорить) хочется сказать: если она такая плохая, и вы вините ее, то подумайте о том, что ваши дети могут быть гораздо хуже», «Я уважаю тебя, Анна-Мария, и желаю, чтобы все это закончилось, как можно скорее. А многим комментаторам я желаю быть добрее и не мыслить, как народы диких племен, не обвинять девочку в бедах ее отца и следить лучше за собой», «Мы не несем ответственности ни за ошибки, ни за преступления своих родителей. Удачи тебе в самостоятельной жизни. Ты умная и справишься», «Бухающий родитель — это жесть. Будь сильной, сейчас начнется настоящий ад, поэтому обрастай броней и особо не раскисай. Ты не виновата, и ничего уже не изменить», «Ты молодец и я очень тебя поддерживаю. Твои мысли очень правильные. Увы, узнала о тебе только из этой истории. Жалею, что не раньше и не при таких обстоятельствах. Ты классная и вся моя возможная поддержка летит к тебе», — заявили пользователи.