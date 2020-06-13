«Абсолютно растерянный человек»: Запашный отреагировал на видеообращение Ефремова

Дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на видеообращение актера Михаила Ефремова к семье Сергея Захарова. Именно этот человек несколько дней назад погиб в пьяном ДТП со звездой.

«Михаил Ефремов! На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего». Эдгард Запашный

Напомним, что Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом. Скорее всего, он получит реальный уголовный срок. В своем видеообращении к семье Захарова он говорил, что просит прощения, хотя и понимает: его не простят. Кроме того, он заявил, что больше не существует артиста Ефремова. Актер заметил, что никто не будет его отмазывать. Он готов понести наказание за свой проступок.

Надо отметить, что поклонники Эдгарда Запашного отреагировали на его слова. Их мнения, как часто бывает в таких случаях, разделились.

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«По-человечески очень жаль Михаила. Он искренне раскаивается и просит прощения за содеянное. Очень жаль и родных погибшего. Его уже не вернуть. Мои соболезнования родным, но ведь мог в этой аварии и погибнуть Михаил, но чудом остался жив. Да, сложная штука жизнь…» «Соболезную… Думаю, что жаль нет машины времени, чтобы изменить прошлое», «Хоть раз, но каждый садился под хмельком за руль. Конечно гаишники распустили, беря взятки. Что сказать? Мне жаль и погибшего очен,ь и Ефремова, и их семьи», — заметили пользователи и подписчики Эдгарда Запашного.