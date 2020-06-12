«Буду помогать и дальше»: Литвинова объяснила цель своего визита в квартиру Ефремова

53-летняя актриса была одной из первых, кто поспешил на помощь семье артиста после задержания.

53-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова объяснила цель своего визита в квартиру заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Напомним, в минувший четверг, 11 июня, правоохранительные органы приехали к дому многодетного отца, а затем вывели подозреваемого из подъезда, усадили в машину и уехали.

Позже выяснилось, что актера забирали на допрос по поводу найденных в его крови наркотических веществ. Литвинова, которая, к слову, является крестной мамой дочери Михаила Анны-Марии, в тот же момент поспешила приехать. Входящую в подъезд знаменитость заметили журналисты.

Позже Литвинова объяснила, зачем приезжала к артисту. Рената заявила, что в момент ее появления самого Ефремова в доме не было, но присутствовала супруга – София Кругликова. Литвинова поспешила поддержать шокированную происходящим женщину, а заодно доставила и крестницу – девушке просто необходимо было увидеть знаменитого отца.

«Я буду принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит», — сделала акцент она в разговоре с «Московским комсомольцем».

Литвинова также поведала, что на себе прочувствовала всю сложность ситуации, пообщавшись с Софией. Сейчас под домом Ефремова регулярно дежурят посторонние люди с телефонами наперевес, из-за чего покинуть квартиру практически невозможно. Пугает Ренату и мысль – как будут жить дети Михаила без его финансовой помощи, ведь долгое время артист содержал всех наследников.

Напомним, в понедельник, 8 июня, в центре Москвы Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, спровоцировал аварию со смертельным исходом. На днях в Рязани похоронили скончавшегося при трагических обстоятельствах Сергея Захарова. Родственники признались: ни разу за все это время представители Ефремова не связались с ними и не попросили прощения, не предложили помощь.