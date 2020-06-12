Почти отличница: старшая дочь Екатерины Климовой показала оценки в аттестате

Судя по всему, 18-летняя Лиза сама рассчитывала на более высокий результат.

18-летняя дочь Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова Лиза похвасталась оценками в аттестате. Не так давно девушка окончила обучение в школе, а буквально на днях получила на руки документ, ознаменовавший завершение очередного этапа. Успехами Хорошилова поспешила поделиться со своей аудиторией.

Так, выяснилось, что если бы не четверки по нескольким предметам, то девочка могла бы стать круглой отличницей. Совсем немного Лизе не хватило до идеального результата по русскому и английскому языкам, а также по биологии. Судя по всему, последняя дисциплина расстроила будущую студентку сильнее всего, поскольку действия преподавателя она поспешила прокомментировать на личной странице в Instagram.

«Учительница биологии…!» — написала Лиза, намекая, что ждала все же пятерку.

В скором времени Лизе предстоит сдача главных экзаменов и поступление в университет. Корреспондентам Хорошилова рассказывала, что намерена поступить в МГУ или в МГИМО – несмотря на то, что многие прочили ей актерскую карьеру, Хорошилова выбрала журналистику. Стоимость обучения в престижных вузах варьируется от 390 до почти 600 тысяч рублей в год.