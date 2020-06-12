«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Почти отличница: старшая дочь Екатерины Климовой показала оценки в аттестате

Судя по всему, 18-летняя Лиза сама рассчитывала на более высокий результат.

Почти отличница: старшая дочь Екатерины Климовой показала оценки в аттестате
Екатерина Климова вместе с дочерью Лизой/Фото: https://www.instagram.com/p/BvUkDIEFWq2/

18-летняя дочь Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова Лиза похвасталась оценками в аттестате. Не так давно девушка окончила обучение в школе, а буквально на днях получила на руки документ, ознаменовавший завершение очередного этапа. Успехами Хорошилова поспешила поделиться со своей аудиторией.

Так, выяснилось, что если бы не четверки по нескольким предметам, то девочка могла бы стать круглой отличницей. Совсем немного Лизе не хватило до идеального результата по русскому и английскому языкам, а также по биологии. Судя по всему, последняя дисциплина расстроила будущую студентку сильнее всего, поскольку действия преподавателя она поспешила прокомментировать на личной странице в Instagram.

Аттестат Лизы Хорошиловой
Аттестат Лизы Хорошиловой. Фото: https://www.instagram.com/khrsh.lv/

«Учительница биологии…!» — написала Лиза, намекая, что ждала все же пятерку.

В скором времени Лизе предстоит сдача главных экзаменов и поступление в университет. Корреспондентам Хорошилова рассказывала, что намерена поступить в МГУ или в МГИМО – несмотря на то, что многие прочили ей актерскую карьеру, Хорошилова выбрала журналистику. Стоимость обучения в престижных вузах варьируется от 390 до почти 600 тысяч рублей в год.

Тэги

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостиКлимова новостиЛиза ХорошиловаНовости google
Loading...