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Михаил Ефремов после резонансного ДТП погасил все штрафы за нарушение ПДД

Сделал это актер буквально несколько дней назад.

Михаил Ефремов после резонансного ДТП погасил все штрафы за нарушение ПДД
Ефремов погасил все штрафы ПДД/http://globallookpress.com/

Актер Михаил Ефремов после резонансного ДТП, в котором по его вине погиб человек, погасил все долги по штрафам. Источник сообщил, что с 2015 года у него было минимум 156 постановлений за нарушение ПДД. Но если в 2015 и 2016 — по одному штрафу, то далее их десятки. Общая сумма по всем штрафам — 280 500 рублей.

Интересно, что сейчас никаких долгов за актером уже не числится. Судя по всему, либо сам Ефремов, либо кто-то из его представителей, что называется, подсуетились. Актер теперь кристально чист в вопросе штрафов.

Адвокат Эдуард Бурушко отметил, что для суда и прокуратуры огромное количество штрафов — явная характеристика человека. Впрочем, в Уголовном кодексе ничего не сказано, что штрафы могут стать отягчающим обстоятельством, сообщает «Комсомольская правда».

Михаил Ефремов несколько дней назад угодил в ДТП, выехав на огромной скорости на встречную полосу. В результате произошло столкновение с фургоном. Водитель погиб. Позже стало известно, что Ефремов был пьян. Кроме того, он, как выяснилось, находился под действиями наркотиков.

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