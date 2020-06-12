Михаил Ефремов после резонансного ДТП погасил все штрафы за нарушение ПДД

Актер Михаил Ефремов после резонансного ДТП, в котором по его вине погиб человек, погасил все долги по штрафам. Источник сообщил, что с 2015 года у него было минимум 156 постановлений за нарушение ПДД. Но если в 2015 и 2016 — по одному штрафу, то далее их десятки. Общая сумма по всем штрафам — 280 500 рублей.

Интересно, что сейчас никаких долгов за актером уже не числится. Судя по всему, либо сам Ефремов, либо кто-то из его представителей, что называется, подсуетились. Актер теперь кристально чист в вопросе штрафов.

Адвокат Эдуард Бурушко отметил, что для суда и прокуратуры огромное количество штрафов — явная характеристика человека. Впрочем, в Уголовном кодексе ничего не сказано, что штрафы могут стать отягчающим обстоятельством, сообщает «Комсомольская правда».

Михаил Ефремов несколько дней назад угодил в ДТП, выехав на огромной скорости на встречную полосу. В результате произошло столкновение с фургоном. Водитель погиб. Позже стало известно, что Ефремов был пьян. Кроме того, он, как выяснилось, находился под действиями наркотиков.