«В состоянии опьянения ногами бил машины»: Ширвиндт вспомнил выходки отца Михаила Ефремова

Актер Александр Ширвиндт в своей новой книге «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего коллеги Олега Ефремова. Как известно, звезды много лет дружили.

Как отметил Ширвиндт, никто не мог, кроме него, обуздать Олега Ефремова в состоянии алкогольного опьянения. Порой на телефон актера раздавался звонок из «Современника». Голос на другом конце провода говорил: «Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…»

По словам Ширвиндта, он даже не дослушивал, что с другом, все понимал. Ехал в театр, где актера держали несколько человек.

Как добавил Ширвиндт, Олег Ефремов ненавидел роскошь, поэтому порой доставалось автомобилям, которые попадались на его пути. Машина в те времена, как известно, была невиданной роскошью, сообщает «Комсомольская правда».

«В состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра». Александр Ширвиндт

Напомним, что несколько дней назад сын Олега Ефремова, который скончался 20 лет назад, Михаил, устроил смертельное ДТП в центре столицы. Погиб невинный человек. Сейчас актер находится под подпиской о невыезде. Он под домашним арестом. Звездному актеру светит реальный срок.