«Стала бить меня по рукам и кричать»: звезда «Глухаря» не полезла в драку с «разъяренной» женщиной

Партнерша Максима Аверина не скрывает: отправляясь за покупками, она обязательно надевает защитную маску и перчатки. Кроме того, знаменитость старается брать с собой антисептический гель. Таким образом, актриса может при желании обработать руки специальным средством даже на улице. А вот спастись от назойливой покупательницы в одном из супермаркетов звезде сериала «Глухарь» не удалось.

Говоря о произошедшем, Виктория Тарасова подметила, что, уже стоя на кассе, она решила поправить лежащие на ленте предметы, которая собиралась оплатить другая женщина. Это и стало причиной последующей потасовки. Покупательница явно не узнала в Виктории звезду телеэкрана и в буквальном смысле напала на актрису.

«Она стала меня бить по рукам и кричать: «Ничего не трогайте! Это все мое!» — приводит «Собеседник» слова Виктории Тарасовой.

Партнерша Максима Аверина подметила, что как могла пыталась успокоить «разъяренную» женщину. Но та никак не могла прийти в себя, закатив настоящий скандал на кассе в супермаркете. Разумеется, все происходящее шокировало Тарасову. Все же актрисе удалось сохранить хладнокровие. Описывая ситуацию, Виктория подметила, что в драку с покупательницей она не полезла, но соответствующие выводы сделала. Знаменитость уверена, что некоторым людям не удается справиться с собственными эмоциями на фоне пандемии.