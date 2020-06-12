Армена Джигарханяна выписали из больницы и планируют отправить за город

Настроение у народного артиста, как заверили близкие люди, просто отличное.

Актер Армен Джигарханян выписан из больницы, куда он попал несколько дней назад. Как отметил близкий друг звезды Артур Согомонян, сейчас он находится дома и пребывает в отличном расположении духа.

«Он был на обследовании, его там хорошо подлечили. Настроение хорошее, чувствует себя хорошо, как погода наладится, будем планировать выезд за город». Артур Согомонян

Напомним, когда актер оказался в клинике, это вызвало переполох среди общественности. СМИ писали, что состояние 84-летней звезды крайне тяжелое. В то же время сын Джигарханяна Степан сказал, что ничего страшного с его отцом не случилось. Рядом с ним находятся близкие люди и ситуация держится под контролем.

Добавим, что сейчас за актером приглядывает его бывшая жена Татьяна Власова. Она специально ради актера уехала из США, где проживала последние годы. Помогает ей ухаживать за звездой сиделка. Кстати, Степан Джигарханян говорил, что Власова смогла простить актеру прошлые обиды. Сейчас в семье царит мир и спокойствие, сообщает «СтарХит».