«Как смягчающее обстоятельство»: адвокат озвучил сумму, которая помогла бы Ефремову «добиться» снисхождения

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в ночь на 9 июня Михаил Ефремов стал участником громкого ДТП. Заслуженный артист России не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. К утру житель Рязани скончался в реанимации из-за полученных при столкновении травм. Племянница погибшего — Ксения Захарова — призналась, что они уповают только на справедливость суда и надеются, что Михаилу Олеговичу не удастся откупиться от тюрьмы.

Сейчас за пьяное ДТП народному любимцу грозит до 12 лет колонии. А если учитывать тот факт, что в крови мужа Софьи Кругликовой помимо алкоголя был обнаружен целый букет наркотических веществ, — этот срок может увеличиться в разы.

Между тем в беседе с «Комсомольской правдой» адвокат Павел Левшун назвал ту сумму, которую, по его мнению, Ефремов должен выплатить семье покойного. Так, юрист напомнил, что актер изначально говорил о том, что он готов возместить весь ущерб. И в настоящее время было бы неплохо выплатить родственникам Сергея Захарова порядка 50 миллионов рублей одним траншем. А уже перед самим судом дать им еще еще 50 миллионов. В итоге близкие погибшего водителя могли бы получить около 100 миллионов рублей. Вполне вероятно, что подобная баснословная сумму «задобрила» бы семью Сергея Захарова. Благодаря этому, как говорит Левшун, родственники покойного могли бы сказать на суде следующее: «Он возместил ущерб большей суммой, чем мы ожидали, просим строго его не наказывать».

«Судья обязан учитывать это, как серьезное смягчающее обстоятельство», — приводит kp.ru слова Павла Левшуна.

Юрист уверен, что если Михаил Ефремов не словом, а делом поддержит семью погибшего в пьяной аварии водителя, он сможет рассчитывать на определенное снисхождение на суде.