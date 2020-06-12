Рома Жуков назвал сумму, которую выплатил за три года своим детям после развода с женой

Музыкант Рома Жуков, который несколько лет назад оставил свою супругу Елену с шестью детьми, назвал сумму, выплаченную своим наследникам за последнее время.

«Немаловажно, за три последних года я выплатил детям 8,5 миллионов рублей». Рома Жуков

Как отметил певец, он просто не мог в свое время уйти от жены. Как он уверяет, женщина вела аморальный образ жизни. Много пила. При этом новая любовь в жизни музыканта появилась вовсе не сразу, а только через какое-то время. Также он сказал, что оставил жене и детям сразу две квартиры.

По словам Жукова, как только он закончит ремонт в своих апартаментах в Сочи, где живет с новой подругой, то с радостью заберет наследников к себе, сообщает «СтарХит».

Напомним, что от Елены у Ромы Жукова было семеро детей. С одной из дочерей, когда она была еще совсем маленькой, случился несчастный случай, и она погибла. Певец, надо сказать, очень сильно переживал по этому поводу и долгое время не находил себе места.