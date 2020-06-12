«Чем больше запретов, тем больше коррупция»: Шарапова рассказала, что творится на въезде в Крым

Телеведущая Арина Шарапова в Instagram рассказала, что творится на въезде в Крым. Она опубликовала снимок, который был сделан после проезда Крымского моста. На кадре можно увидеть огромную пробку и нескончаемый поток из автомобилей, которые пытаются прорваться на полуостров в районе Керчи.

«До 15 июня проверка жесткая — паспорта, прописка, документы на собственность. Не крымчан без пропусков почему-то просят вернуться обратно. Про обсервацию не говорят уже. Чем больше запретов, тем больше коррупция. В общем, лучше приехать после 15 июня».

Арина Шарапова

Также она отметила, что в Краснодарском крае сейчас ситуация ненамного лучше. Дорога очень сложная. Очень много на трассе автомобилей. Сама ведущая заметила, что даже не стала въезжать в Краснодар из-за очередей на блок-постах.

Напомним, что во многие регионы страны сейчас попасть туристам очень проблематично из-за пандемии коронавируса. В России на сегодняшний день заболели уже более полумиллиона человек. Впрочем, постепенно в регионах снимаются ограничительные меры.