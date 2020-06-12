«Еще одна рыбка попала в мои сети»: Любовь Успенская призналась, что без ума от ухажера Бузовой

Певица Любовь Успенская в Instagram разместила совместный снимок с ухажером телеведущей и певицы Ольги Бузовой блогером Давидом Манукяном. Как известно, он уже около года встречается со звездой шоу «Дома-2». Поговаривают даже, что дело идет к свадьбе. Во всяком случае, звезды не раз на это намекали.

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В комментариях пользователи отметили, что, скорее всего, речь идет о совместном дуэте. Впрочем, сама «королева русского шансона» предпочла сохранить интригу. Кстати, ранее на страничке Бузовой появился снимок с Успенской.

Напомним, что в жизни Любови Успенской сейчас не самые простые времена. Она в пух и прах разругалась со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая уехала от матери в США, где сейчас живет со своим отцом. Девушка обвинила родительницу в домашнем насилии и тирании. Не так давно певица неожиданно сказала, что дочь по-прежнему ее главный мотиватор в жизни.