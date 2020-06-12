«11 лет счастлив с тобой, моя любовь!»: Баста с женой отметили стальную свадьбу

Музыкант Баста в Instagram поделился архивным снимком со своей супругой Еленой Пинской, который был сделан в день их свадьбы в далеком 2009 году. Семья отмечает 11 лет совместной жизни — стальную свадьбу.

«11 лет счастлив с тобой, моя любовь!» — написал музыкант в подписи к фото.

Отметим, что Пинская в момент свадьбы с рэпером была в положении. В том же году она родила от музыканта дочь Марию. Еще через три с небольшим года на свет появилась их вторая общая дочь Василиса. В беседах с журналистами рэпер не раз подчеркивал, что семья — это самое главное, что у него есть в жизни. Он без ума от своих девочек.

Добавим, что сейчас певец со своими родными живет в Москве. При этом он часто бывает в родном Ростове-на-Дону, где и начинал свой творческий путь к успеху и славе. Музыкант достаточно часто приезжает на берега Дона с концертами. Среди увлечений Басты — катание на коньках и сноуборд. Кстати, не так давно он серьезно увлекся керлингом.