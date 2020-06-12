«Девочка-огонь!»: Караулова поделилась снимком в купальнике около домашнего бассейна

Певица Юлианна Караулова в Instagram поделилась кадром, на котором она запечатлена в купальнике около домашнего бассейна. Звезда улыбается и очень рада яркому летнему солнцу. На ней солнцезащитные очки.

«Неприятный я человек, простите», — заявила яркая исполнительница и поставила улыбающийся смайлик.

Надо отметить, что у Юлианны Карауловой восхитительная фигура. Этот факт отметили в комментариях и ее фанаты. «Какая талия! Девочка-огонь!» «Юлианна, вы само очарование. Очень красивая девушка. Я от вас балдею», «По-моему это единственный человек, который после карантина готов к лету».

Напомним, что Юлианна Караулова стала широко известная после проекта «Фабрика звезд». Сейчас ее раскруткой занимается супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская. Что касается личных отношений, то она помолвлена с саунд-продюсером Андреем Черным. У 32-летней исполнительницы нет детей.