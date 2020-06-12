Мария Миронова рассказала, сколько бы получил лет колонии Ефремов за смертельное ДТП в США

Как отметила актриса, у нее уже два дня не выходит из головы авария в центре Москвы.

Актриса Мария Миронова в Instagram высказалась о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Она отметила, что данное происшествие, в результате которого погиб человек, уже два дня не выходит у нее из головы.

Как сказала звезда, в США Михаил Ефремов получил бы минимум десять лет заключения. При этом при отягчающих обстоятельствах могут «набросить» еще 15 лет. Причем не в колонии-поселении.

Кроме того, виновник аварии должен заплатить 10 тысяч долларов обязательного штрафа, он будет пожизненно отстранен от управления автомобилем. После колонии его ждут бесплатные исправительные работы, машину заберут. Также виновнику предстоит отправиться на специальный курс к психотерапевту, который проверит на вменяемость.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Соболезнования семье Михаила и прежде всего его детям!» Мария Миронова

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре столицы. В результате на следующий день после аварии в больнице умер водитель машины, в которую он влетел на полном ходу. Актеру теперь светит реальный уголовный срок. Он находится под домашним арестом.