«Будут только свои»: Клара Новикова рассказала, как пройдут похороны сатирика Трушкина

Анатолий Трушкин был писателем-сатириком. С ним дружили многие артисты. Он любил путешествовать, а также писал юмористические произведения, которые читали со сцен Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, а также Клара Новикова и Владимир Винокур. 78-летний писатель недавно был госпитализирован с коронавирусом. Сначала он пошел на поправку, но 10 июня неожиданно скончался.

больше по теме От коронавируса скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин В течение последнего месяца он мужественно сражался за свою жизнь.

Смерть Трушкина шокировала его коллег и близких. Шифрин уже выразил свои соболезнования родным и посетовал, что этот год стал слишком тяжелым для всех. Портал Teleprogramma.pro связался с Винокуром, который поделился воспоминаниями о друге-писателе.

«Анатолий Трушкин, несмотря на то что он ушел в возрасте не совсем зрелом, но он ветеран нашего эстрадного искусства и последний из Могикан практически, потому что входит в список лучших авторов. Я, честно говоря, с трудом верю, что такое произошло. Тяжело говорить, но Анатолий был чудесный человек, скромный, не звездный, его все знали. Но он сам был автор-исполнитель и делал это великолепно. Конечно, его будет не хватать», — высказался артист.

Владимир Натанович также признался, что не появится на прощании с Трушкиным. «Во-первых, я далеко нахожусь. А во-вторых, у меня внук в доме, я не рискую», — пояснил артист.

Как оказалось, скорее всего не появится на похоронах и Клара Новикова. Она тоже подметила, что Анатолий Алексеевич был очень талантливым, но при этом скромным человеком.

«Он замечательный русский писатель. Мне кажется, что не до конца раскрытый. Его очень любила публика и доверяла ему. Он такой большой какой-то, красивый. Он любил носить белые рубашки, костюмы. Ему это все шло. Он, кроме всего прочего, хороший актер. Я все еще не могу понять, что говорю про человека, которого уже нет. Для меня это личная потеря, он для меня писал», — поделилась актриса.

По словам Клары, они созванивались, когда Трушкин попал в больницу. Он был уверен, что скоро выпишется и был доволен тем, как за ним ухаживали врачи. «Он болел тяжело, но пошел на поправку. Его даже перевели в терапевтическое отделение. Он мне звонил и говорил: „Через пять-шесть дней уже буду дома, Кларик!“. Ничего не предвещало беды. И врачи сделали все, что могли. К нему очень серьезно отнеслись. Очень ему помогали друзья, делали все, чтобы его вылечили. И вот за несколько дней, я с ним разговаривала в субботу вечером, видимо его отвезли в реанимацию. Видимо все очень быстро пошло в обратную сторону. Наверное не хватило сил Толиному организму. Для врачей был шок, для родных шок, а для нас подавно», — рассказала артистка.

По ее словам, жена Трушкина Наталья тоже болела, но более легко перенесла недуг, лечась дома. Новикова не подозревает, где они могли заразиться коронавирусом, так как супруги почти не покидали свои дома. Она уверена, что писатель даже не понимал до последнего, что мог заразиться COVID-19.