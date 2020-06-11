Солист группы «Океан Эльзы» решил уйти из Верховной рады

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил написать заявление об уходе из Верховной рады. Как объяснил музыкант журналистам, все, чего он мог добиться — он сделал. Как сообщает ТАСС, Вакарчук страдал из-за невозможности закончить свой новый альбом, так как новая работа буквально вводила его в состояние депрессии.

В данный момент в Верховной раде представлена партия под названием «Голос», которой активно руководил Святослав на этапе выборов в парламент. По планам на будущее музыкант уже все решил, он будет заниматься музыкой, а также проектами в сфере образования.

Стоит отметить, что однажды Вакарчук уже уходил из рады, в 2008 году. На тот момент он представлял партию «Наша Украина — Народная самооборона». Напомним, согласно результатам исследований в 2017 году порядка 13% от всех избирателей были готовы отдать свой голос за то, чтобы Вакарчук стал президентом. Тем не менее, музыкант предпочел не участвовать в гонке.