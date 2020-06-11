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Солист группы «Океан Эльзы» решил уйти из Верховной рады

Святослав Вакарчук уже не первый раз складывает мандат.

Солист группы «Океан Эльзы» решил уйти из Верховной рады
Святослав Вакарчук. Фото: Сергей Гапон / Архив "КП"

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил написать заявление об уходе из Верховной рады. Как объяснил музыкант журналистам, все, чего он мог добиться — он сделал. Как сообщает ТАСС, Вакарчук страдал из-за невозможности закончить свой новый альбом, так как новая работа буквально вводила его в состояние депрессии.

В данный момент в Верховной раде представлена партия под названием «Голос», которой активно руководил Святослав на этапе выборов в парламент. По планам на будущее музыкант уже все решил, он будет заниматься музыкой, а также проектами в сфере образования.

Стоит отметить, что однажды Вакарчук уже уходил из рады, в 2008 году. На тот момент он представлял партию «Наша Украина — Народная самооборона». Напомним, согласно результатам исследований в 2017 году порядка 13% от всех избирателей были готовы отдать свой голос за то, чтобы Вакарчук стал президентом. Тем не менее, музыкант предпочел не участвовать в гонке.

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Верховная радановости звёздОкеан ЕльзиСвятослав Вакарчук
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