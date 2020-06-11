Андрей Разин поздравил красавицу-невестку с днем рождения и пожелал ей скорее сделать его дедом

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram поздравил с днем рождения свою невестку Елизавету. Это жена его сына от первого брака, Ильи. Продюсер поделился сразу несколькими снимками, на которых его сын запечатлен со своей супругой.

Как отметил Разин, девушка пошла по его стопам. Она училась в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. Сейчас работает художественным руководителем Санкт-Петербургского городского фонда культуры. Он верит, что скоро о театральных постановках невестки буду говорить все в стране.

«Доченька, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья и любви. И, конечно, хочу пожелать вам с моим сыном Ильей, как можно быстрее сделать меня дедом. Учебу ты закончила, на работу устроилась, теперь жду от тебя пополнения». Андрей Разин

Отметим, что старший сын Разина появился на свет в 1985 году. По образованию он экономист, но трудится парикмахером. Ранее он проживал в столице Англии — Лондоне.