«Я знаю, как сделать, чтобы он вышел сухим из воды»: Добровинский высказался о деле Ефремова

Как считает звездный адвокат, он бы мог спасти актера от колонии, но не будет этим заниматься.

Звездный адвокат Александр Добровинский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что без проблем спас бы актера Михаила Ефремова от колонии, но не станет этого делать.

Как отметил юрист, ему поступил звонок от некоего человека, который просил представлять интересы Ефремова в суде, но он даже не стал с ним разговаривать.

«Я просто очень хорошо понимаю, как бы защищал Ефремова. Я знаю эту ситуацию. Я бы мог сделать все так, чтобы ему было очень хорошо. Я не захотел этого, потому что, если его защищать, то по полной программе. Я знаю, как сделать, чтобы он вышел сухим из воды». Александр Добровинский

Добровинский добавил, что адвокат – это самая свободная профессия в мире. «Мы можем принимать решения исходя из нашей гражданской позиции, мыслей и желаний», — заметил он.

Также юрист акцентировал, что решил защищать семью погибшего в ДТП с актером водителя Сергея Захарова.

«Я получил предложение, которое было сделано в публичном пространстве. В прямом эфире на всю страну. Я, конечно, не мог отказаться. Я буду представлять интересы пострадавшей стороны совершенно бесплатно», — сказал адвокат.

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Автомобиль под его управлением пересек двойную сплошную и врезался в двигающийся навстречу небольшой фургон сервиса доставки.

Сергей Захаров — водитель машины, в которую влетел актер, умер в клинике на следующий день. Выяснилось, что Ефремов был пьян и находился под действием наркотиков.

Трагическое ДТП получило мощнейший общественный резонанс. Кто-то требует для актера самого сурового наказания, кто-то призывает к милосердию. Александр Панкратов-Черный, например, не стал скрывать: он переживает за семью покойного Захарова и за близких Ефремова.

В данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.