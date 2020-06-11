«Я хотела этого счастья»: Марина Есипенко увела Олега Митяева у другой женщины

Марина Есипенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что отбила своего супруга, барда Олега Митяева, у другой женщины. Известно, что музыкант был дважды женат до встречи с актрисой. У него трое сыновей от предыдущих жен.

«Олег был женат, когда мы начинали встречаться. Мы скрывались с ним. Олег был моим спасением от всего, что было со мной до него. Я настолько влюбилась, что мне было без разницы о своем будущем. Мне вот словно дали какой-то кислородный баллон. Я хотела этого счастья. Именно от Олега я поняла, что хочу ребенка. Я даже была готова бросить ради него театр». Марина Есипенко

Как отметила Есипенко, вскоре у Олега Митяева родился сын в другой семье.

«Я в тот момент хотела с ним расстаться… Но со временем стало ясно, что мы с Олегом не сможем друг без друга», — заявила она.

Через какое-то время актриса поняла, что беременна.

«Это случилось на Сардинии. После этого стало ясно, что уже ничто и никто не помешает нашему счастью. За 25 лет, что мы вместе, я никогда не пожалела об этих отношениях. Мы всегда чувствуем, что с нами происходит. Стоит мне подумать об Олеге, как он звонит. Мы, конечно, ссорились, но чтобы хотели расстаться — такого никогда не было. Олега очень трудно вывести из себя. А вот я порой завожусь. Но я сразу сказала ему, что он женился не на бухгалтере», — заявила Марина Есипенко.