Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались: Джигурда уверял, что застал Есипенко с Митяевым

Актриса Марина Есипенко стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Как известно, она на протяжении 11 лет встречалась с актером Никитой Джигурдой. Затем вышла замуж за барда Олега Митяева, от которого родила дочь Дарью.

Ведущий Борис Корчевников вспомнил, как Джигурда рассказывал о расставании с Есипенко, поставив фрагмент его интервью.

«Я уехал на гастроли, вернулся, звоню в дверь. Открывает Марина и говорит: «Я не могу тебя впустить». Я влетаю в квартиру с криком. И что я вижу: Опочки, Олежка сидит. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А у меня глаза горят», — рассказывал Джигурда.

Как отметила Есипенко, это все вранье.

«Господи, прости этого человека. Мы уже месяца четыре к тому моменту не жили вместе. Он почему-то решил, что вернулся ко мне. Но у меня была уже другая жизнь. Он тогда приехал с «Кинотавра», где был с другой женщиной. Привез клубники, черешни. Видимо, считал, что купит меня этим. Я ему сказала, что не могу принять. Он меня отшвырнул от двери. У меня до сих пор шрам на ноге», — заметила актриса.

Как сказала Есипенко, Джигурда потом еще кричал под окнами, рыдал.