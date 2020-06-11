«Больная? Плачешь из-за мальчика?»: Елизавета Пескова поделилась любимыми фразами мамы

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Instagram поздравила свою маму с днем рождения. Екатерине Солоцинской, второй жене Пескова, исполнилось 44 года.

Она поделилась самыми любимыми мамины фразами, которые та адресовала дочери в разные годы. К примеру, в 15 лет Солоцинская произнесла, обращаясь к наследнице: «Больная? Плачешь из-за мальчика?»

Как сказал Елизавета, с тех пор она больше никогда не плакала по сильному полу. Когда Елизавете было 18 лет, Солоцинская сказала еще одну крылатую фразу, которую навсегда запомнила дочь: «Девушка должна заниматься в первую очередь собой. Никому не нужна не интересная, зависимая во всех смыслах от мужского пола женщина».

Наконец, когда Елизавете исполнилось 20 лет, ее мать сказала: «Лучше бы ты мозг качала, а не попу!».

А еще через год произнесла: «Никогда не говори о том, в чем не разбираешься и не лезь во все эти грязные интернет-разборки».

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Также Пескова вспомнила цитату мамы, произнесенную совсем недавно: «Лиза, ты вызываешь полярные эмоции, от восторга до ненависти, но только не равнодушие».

Отметим, что Дмитрий Песков жил со своей второй женой с 1994 по 2012 год. Сейчас его вторая супруга живет в столице Франции Париже. Кроме дочери Елизаветы, у Солоцинской и Пескова еще два ребенка – сыновья Мик и Дени.

Добавим, что сам Песков сейчас счастлив в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. В августе 2014 года у пары родилась дочка Надя. Не так давно Навка и Песков рассказывали, что заразились коронавирусом. К счастью, им удалось победить болезнь.