Счастье в доме: Алла Пугачева с двумя горшочками цветов позировала вместе с наследниками

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась архивная фотография Примадонны с ее наследниками — двойняшками Лизой и Гарри Галкиными.

На снимке исполнительница, покорившая своим пением миллионы сердец, держит в руках два горшочка с цветами. Рядом ее любимые дети, излучающие счастье. При этом Лиза, судя по всему, хочет взять один из горшочков себе. Примадонна на фотографии улыбается.

В комментариях пользователи отметили, что кадр получился очень чувственным и красивым. «Счастье в доме», «Такие красивые и классные», «Счастье на всю жизнь», «Классное фото. Любви вашему дома и семье», «Алла Борисовна, всегда очень приятно смотреть на ваших деток».

Отметим, что дети Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина, в этом году пойдут в первый класс. Ранее Примадонна рассказывала, что они с супругом заняты поиском школы, в которую отдать своих наследников.