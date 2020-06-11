Коньки на гвоздь: сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской дебютирует в «Ералаше»

Продюсер Яна Рудковская в Instagram сообщила, что ее сын Саша, который уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием, в самое ближайшее время дебютирует в юмористическом киножурнале «Ералаш» в роли актера. Приглашение он получил от руководителя киножурнала режиссера Бориса Грачевского.

«Завтра едем на пробы к Борису Грачевскому. Саню пригласили сниматься в «Ералаше»! Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе». Яна Рудковская

Также Яна Рудковская представила видеозапись с репетицией сына. Они обыграли с наследником «блистательный диалог» телеведущего и юмориста Максима Галкина.

На кадрах Саша закадровым голосом супруга Пугачевой задает матери вопрос, «откуда она такая красивая приехала». На это Рудковская отвечает, что из дома. «Я сегодня тоже из дома, как вышел, как пошел. Но у меня не было такой красивой одежды как у тебя», — продолжил ребенок. «А у меня еще белые туфли», — заметила известная модница Рудковская опять-таки закадровым голосом юмориста.