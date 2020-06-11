Овдовевший Андрей Норкин обозначил сроки выхода на работу

Телеведущий Андрей Норкин, у которого 4 июня умерла жена Юлия, заявил, что уже 15 июня вернется в эфир. Он ведет программу «Место встречи» на канале НТВ. Пока его подменяет коллега Иван Трушкин.

Напомним, что Юлию Норкину похоронили 6 июня в Подмосковье. Телеведущий сам сообщил в соцсетях, что его любимой женщины больше нет. Ходило множество слухов вокруг смерти радиоведущей. Сам Андрей Норкин отмечал, что не стоит верить в сплетни вокруг его семьи.

Ранее телеведущий отмечал, что благодарен всем людям, кто пришел проститься с его супругой. На похоронах были не только друзья и коллеги, но и совершенно незнакомые люди. Норкин отмечал, что его жена при жизни была очень жизнерадостным человеком.

Добавим, что Юлию Норкину похоронили 6 июня в Новодеревенском кладбище в Пушкино. Она была очень талантливой радиоведущей со своей армией поклонников, сообщает «СтарХит».