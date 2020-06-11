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«Фантастические пацаны»: Кирилл Плетнев опубликовал фото с сыновьями

Некоторые поклонники пришли в восторг от кадра со старшим и средним наследниками актера.

«Фантастические пацаны»: Кирилл Плетнев опубликовал фото с сыновьями
Кирилл Плетнев поделился кадром с наследниками/http://globallookpress.com/

Актер Кирилл Плетнев в Instagram разместил фотографию со своими наследниками — старшим и средним сыном Георгием и Федором. На забавном снимке дети звезды показывают языки.

В комментариях некоторые пользователи пришли в восторг от наследников знаменитости: «Фантастические пацаны», «Какие зайчики», «Хорошие мальчики», «Как они похожи на папу», «Солнышки, сорванцы и красавчики».

Отметим, что старший сын Кирилла Плетнева Георгий появился на свет в 2007 году. С 2010 по 2012 год актер состоял в браке с актрисой Лидией Милюзиной. От этих отношений в апреле 2011 года на свет появился сын Федор.

Актер также состоял в браке с актрисой Нино Нинидзе. В 2015 году у них на свет появился на свет сын Сандрик. В прошлом году пара объявила о разводе. В одной из бесед с журналистами Кирилл Плетнев признавался, что ни одна из его жен так и не смогла стать для него боевой подругой, которая приходит на помощь в тяжелые моменты. Именно поэтому он и не смог ужиться с женщинами.

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