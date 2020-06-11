Дочь Михаила Задорнова поделилась редким кадром со второй женой сатирика

Дочь покойного сатирика Михаила Задорнова, Елена, которая проживает на Мальте, в Instagram опубликовала редкий кадр со своей мамой Еленой Бомбиной. Родительница девушки отмечает день рождения. Ей исполнилось 56 лет. На архивной фотографии мать и дочь находятся на съемках программы «Сегодня вечером».

«Сегодня день рождения у моей любимой мамулечки! Так давайте, как любил говорить Задорнов, ее все вместе и дружно отхеппибездим». Елена Задорнова

Отметим, что Елена Бомбина была второй женой сатирика, который ушел из жизни несколько лет назад. Сейчас она проживает в латвийской Риге. Их роман начался, когда Елене было всего 20 лет. Задорнову тогда было уже 35 лет.

Добавим, что первой женой Задорнова была доктор филологических наук Велта Задорнова. Свадьбу они сыграли в марте 1971 года. Детей в этом браке у звезды не было. Кстати, «последней музой» сатирика называют актрису и продюсера Марину Орлову. В последние годы жизни сатирик снимался вместе с ней в фильмах и выходил на сцену.