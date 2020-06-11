Илана Юрьева из «Уральских пельменей» продает платье, которое купила за тысячу евро

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram сообщила, что продает с аукциона одно из своих любимых платьев, которое когда-то купила за тысячу евро. Артистка хочет помочь маленькому мальчику, которому нужны деньги на лечение. При этом Юрьева отметила, что просто просить денег у людей не хочет.

«Да, да, вы не ослышались. Платье, которое на мне на этом фото, я надела пару раз, а стоило оно где-то около тысячи евро. Я хочу устроить аукцион, а кто заберет это платье, переведет деньги лично маме Артема на счет». Илана Юрьева

Отметим, что начальная цена платья всего две тысячи рублей. При этом каждый шаг аукциона звезда оценила в пятьсот рублей.

Также Юрьева отметила, что на лечение мальчику уже собрали более половины из огромной суммы, которая составляет 800 тысяч долларов. Как сказала артистка, каждый человек должен помнить про закон бумеранга. Добро тем, кто решит купить платье, обязательно вернется.