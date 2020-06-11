Кристина Орбакайте с мужем купили шикарные апартаменты в Нью-Йорке

Именно в этом американском мегаполисе теперь учится их дочь Клава Земцова.

Друзья певицы и актрисы Кристины Орбакайте рассказали, что дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой вместе со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, приобрели шикарные апартаменты в Нью-Йорке. Причем покупку они совершили еще несколько лет назад, но не распространялись на этот счет.

Как известно, у Земцова и Орбакайте есть квартира в Майами. Однако ради дочери они сейчас перебрались в Нью-Йорк. Клава учится в одной из местных школ.

Сейчас девочка с успехом окончила первый класс. В мае она должна была отправиться в Россию к своей бабушке в деревню Грязь, но коронавирус спутал все планы. Впрочем, в самое ближайшее время Клава с родителями, возможно, все-таки приедет в замок Максима Галкина. Дело в том, что ограничения между странами постепенно снимают.

Пугачева никогда не скрывала, что к внучке она относится с особой теплотой. Даже как-то призналась, что ее коллекция бриллиантов — приданое для Клавдии, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что дочь Кристины Орбакайте очень дружна с близнецами Гарри и Лизой Галкиными. Когда она гостит у бабушки, то буквально не отходит от них. В Сети то и дело появляются забавные ролики, как играют друг с другом дети и внучка Аллы Пугачевой.